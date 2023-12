Billie Eilish sobre su sexualidad: “¿No era obvio?”

Si hay algo que ha caracterizado a Billie Eilish desde que salió al estrellato en 2016 es su honestidad. La artista estadounidense le brindó una entrevista a la revista “Variety” titulada “Power of Women” donde habló sobre su carrera musical y su vida personal.

Fue durante una alfombra roja del magacín celebrada ayer, sábado, que la cantante pop admitió que se sorprendió al ver la reacción del público tras revelar que se sentía atraída por las mujeres. Para la joven de 21 años “era evidente” y no tenía por qué “salir del clóset”.

“No, no lo hice (revelarlo abiertamente). Pero pensé ‘¿no era obvio’? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Simplemente digo ‘¿por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”, dijo Eilish a “Variety”.

Según explicó, no fue hasta que leyó el artículo que se dio cuenta que el mundo se estaba enterando de su orientación sexual.

“Oh, supongo que salí del clóset hoy”, pensó.

“Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan”, agregó la estadounidense.

Al preguntarle si siente que su perspectiva sobre las mujeres ha cambiado luego de su revelación aseguró que “tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas (por las mujeres), pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”.

“Todavía les tengo miedo, ¡pero creo que son bonitas!”, añadió.