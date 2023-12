Viñuela recordó emotivo suceso paranormal con Javiera Suárez: “Un día me dijo...”

José Miguel Viñuela, reveló en el programa “La Cabaña” el día que la fallecida periodista Javiera Suárez se manifestó durante una comida donde él compartía con el viudo, el doctor Cristián Arriagada.

Así lo contó el animador de “Tal cual”, durante su estadía por un fin de semana en el Cajón del Maipo, junto a Gissella Gallardo, Joaquín Méndez y Macarena Sánchez.

Fue al momento del desayuno, cuando Gissella Gallardo hablaba de la reciente muerte de su padre, momento que Viñuela desclasificó la frase que le dijo su amiga antes de fallecer.

“Cuando la Javi Suárez estaba viva dijo: ‘Si algún día yo me muero, me voy a manifestar como una mariposa’… Le encantaban”, indicó, consignó Página 7.

Javiera Suárez se manifestó

Tras ello, reveló que un día se junto con Cristián Arriagada y Javiera se manifestó, tal como se lo había prometido.

“Estábamos comiendo todos, de noche, y no me vas a creer, de repente, una mariposa (del porte de un plato) de este volado, se me pone en el brazo. Todos estábamos comiendo, y como que todos (miraron), y mi señora dice: ‘La Javi’”, por lo que fue un momento emocionante para cada uno de los que estaban en el lugar”, recordó.

La periodista falleció el 12 de junio de 2019, producto de un cáncer cuando tenía seis meses de embarazo de su hijo Pedrito Milagros.