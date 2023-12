Carlos Vives confesó lo que de verdad pasó con Shakira en su presentación en Miami

Recientemente el cantante Carlos Vives estuvo de invitado en el programa ‘Bésame Colombia’ en el que compartió con el actor y cantante Marcelo Cezán en el que, en medio de diversas risas, confesó varias cosas. Una de los temas que tocó en la conversación ha sido sus colaboraciones en sus 30 años de música, una de ellas es la que hizo con Shakira que llevó por nombre ‘La Bicicleta’.

Puede leer: ¿Feid destronó a Bad Bunny? Spotify reveló el top de lo más escuchado en Colombia

Precisamente ese tema que se desprende del álbum ‘El Dorado’ de la barranquillera volvió a ser más que noticia, pues la cantante se apareció de sorpresa en pleno concierto justo cuando él interpretaba el tema, pero su reacción al verla se hizo viral porque correteó por todo el escenario.

“Yo tengo vergüenza. Yo te digo, yo me veo en el video y a mí me da vergüenza. Yo le digo a mi esposa por qué no me dijiste. No, no, no en serio, porque yo lo que menos esperaba realmente es que, conociéndola porque la conozco y sé lo picky que es ella para cantar, yo canto encima de un tejado, Shaki es de ensayar, cada cosa, el movimiento, cada paso, ella es una cosa seria, entonces lo que menos yo me podía imaginar es que entonces me mete a alguien que no reconozco y tú esperas es que llegue la seguridad y yo para allá y me echaba para allá, yo sacándole el cuerpo y de repente hago así y ¡Ay Shakira! Algo pasó en Shaki en su vida para que ella haya hecho eso, estar sin maquillaje era completamente natural, lo que menos yo podía pensar es que era Shaki”, reveló Carlos Vives.

La cantante publicó por medio de sus historias en la red social Instagram un extracto de lo que fue la entrevista por lo que no dudó en bromear con respecto a la situación, pues pasaron varios segundos para el cantante la pudiera reconocer mientras ella lo seguía por todo el escenario.

“¿Alguien ha visto cómo me tocó perseguirlo por todo el escenario?” — Shakira

Es de recordar que en esa presentación se pudo escuchar el cambio que sufrió la canción tras la separación que vivió con el exfutbolista y en el que Shakira ahora sustituye el nombre de Piqué por “Ese tipo”.