La historia de un amor bonito: así se conocieron y enamoraron Brenda Song y Macaulay Culkin

Hay una imagen le ha dado vuelta a las redes sociales últimamente: Brenda Song y Macaulay Culkin sumando un lindo capítulo para su historia de amor, emocionados y entre lágrimas durante el recibimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Tú eres absolutamente todo. Eres mi campeona, eres la única persona que me hace más feliz hoy que yo mismo, no solo eres la mejor mujer que he conocido sino la mejor persona. Me has dado un propósito, una familia, ya sabes, después del nacimiento de nuestros dos hijos te has convertido en mi tercera persona favorita”,

— fueron parte de las palabras del actor a su prometida.