“La vistió su peor enemigo”: el último outfit de Selena Gomez desató las críticas

Selena Gomez no puede pasar desapercibida a cada evento al que va, no solo por su popularidad sino porque la famosa es amada (o criticada) con cada look.

La intérprete de Boyfriend se preocupa por generar un impacto en cada uno de sus atuendos, algo que no todos aprecian de la misma manera y que la volvió parte de lo más comentado en la Academy Museum Gala 2023.

El outfit de Selena Gomez por el que se llevó muchas críticas

La protagonista de Only Murders in the Building fue una de las tantas estrellas que se dio cita en el lugar y a la que también asistieron Salma Hayek, Eva Longoria, Meryl Streep, entre otras.

Para el evento, Selena Gomez apostó por un outfit de Valentino compuesto por un vestido largo negro de cuello halter, ornamentado con llamativas rosas plateadas, guantes y joyas de diamantes que elevaron al mil la elegancia.

Esta se llevó a cabo en Los Ángeles y reunió a lo más destacado del panorama de Hollywood. Esta fue su tercera edición y se convirtió en un lugar perfecto para derrochar glamour y sofisticación en partes iguales.

Eso sí, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con la elección de la empresaria y dijeron que “el volumen en el cuello no resultó nada favorecedor”, “parece que se encuentra incómoda con ese vestido”, “no entiendo porqué insisten en hacerla ver mayor”, “ella es joven y sexy, eso parece de señora”; escribieron en internet.

Incluso hasta bromearon diciendo que “la vistió su peor enemigo”, “parece una versión glamurosa de Morticia Addams”, y “directo a un funeral de alta costura”. De momento Selena Gomez no ha respondido a estas críticas.

En realidad, ni siquiera presumió este look en sus redes sociales, pues desde hace semanas se mantiene alejada de sus perfiles digitales.