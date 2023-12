Lady Ganga adelanta sobre los preparativos de su matrimonio con Nicolás Copano

La Navidad del año 2022 fue la fecha que escogió Nicolás Copano para pedirle matrimonio a Lady Ganga, tras 16 años de relación de pareja. María José Castro enseñó su anillo de compromiso, por esos días, a través de su cuenta de Instagram.

A casi un año del anuncio, María José adelantó cómo van los preparativos para la boda, hasta el momento, en conversación con Página 7.

“No te puedo contar nada porque no he hecho nada. No tengo ni el vestido”, inició sus palabras, entre risas.

“En dos semanas más tengo reunión con la wedding planner y ahí tendré más información. Vamos a ver si cerramos con el local que queremos. Teniendo eso, ya habría fecha y todo eso”, agregó.

Cabe recordar que, además de la planfificación de su boda con Nicolás Copano, Lady Ganga se ha hecho cargo de otros desafíos este año.

Ha desarrollado su podcast con las “Amikas” y es actualmente rostro de TVN: integró el panel del programa “Hoy se Habla” y ya ha sido confirmada para conducir el backstage del próximo Festival del Huaso de Olmué.

Entonces, aún no ha definido del todo el diseño que quiere para su vestido de novia.

“Lo único que sé es que quiero hacer un cambio. Uno larguito, mamón, con el que venga con mi papá cuando me deje en el altar. Después quiero uno cortito para darlo todo cuando esté bailando, el de carrete. Es lo único que tengo claro”, aseguró.

Consultada acerca de si el estilo será del tipo princesa o algo más ajustado, María José explicó que “el (estilo del) largo no tengo idea, pero el corto me gustaría en la vibra sesentera. Mi board de Pinterest está tirado para allá”.