“Me gusta verte”: Pincoya conoció el rostro de ‘Gran Hermano’ tras emotivo encuentro televisado

Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya, desarrolló una especial relación con la voz de Gran Hermano mientras habitaba la casa-estudio del reality donde vivió casi seis meses seguidos.

La misteriosa voz masculina de tono grave tuvo hasta peleas y una especial conexión con la mujer oriunda de Chiloé, quien terminó siendo finalista, apagando las luces de la casa y la tercera más votada por el público.

En este contexto, Jennifer apareció hoy junto a sus compañeras Cony y Eskarcita en el matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’, donde le tenían una sorpresa que simplemente la emocionó hasta las lágrimas.

Mientras conversaban, el animador Julio César Rodríguez llamó a parar todo para poner atención en una inesperada intervención, fue en ese momento que en el estudio se escuchó fuerte la mítica voz de Gran Hermano, quien dijo de inmediato “¿Cómo estás Jennifer?”

Sin poder creerlo, ella le contestó “extrañándote”, a lo que él le dijo “yo también”, momento en que se sintió la emoción general en el estudio con gritos espontáneos de Cony y Eskarcita..

“Algo que siempre voy a recordar”

La voz de Sergio Soldati, el hombre detrás de la famosa entidad del reality, comenzó a expresar lo que sentía a Pincoya.

“Hemos vivido momentos muy muy intensos, al final para mí fue muy emotivo (...) en la salida que fue cinematográfica, con drones, con la iluminación...” partió comentando Gran Hermano.

“Yo le decía a los productores que estaban a mi lado ‘muchachos espero no quebrarme’, porque estamos en vivo y hay millones de personas que no se escuchan”, agregó el hombre.

Luego, Sergio reconoció que en ese instante “estuve apunto del llanto y cuando cerraste la puerta, fue algo que siempre voy a recordar, porque nos fundimos todos en un aplauso por un trabajo de tanto tiempo, bien hecho”.

“Así que me emociona verte, me gusta verte, espero que lo hayas pasado bien”, le dijo la voz de Gran Hermano mientras Pincoya aún no podía creerlo.

“¿Qué le quieres decir a Gran Hermano?”, le dijo Julio César a Jennifer, quien de inmediato respondió “le agradezco la contención que me dio Siempre, fuiste mi amigo y gracias por permitirme apagar las luces de la casa, fue el mejor regalo que me pude haber tenido, muchas gracias te quiero mucho”.

Fue justó ahí que apareció en pantalla el rostro de Sergio Soldati, el hombre tras la voz de Gran Hermano, situación que impactó a todos, en especial a Cony quien gritó “¡siempre supe que eras así!”.

Soldati siguió hablando, evidentemente emocionado y dijo “ahora quiero decirte que me haz peleado todo el Reality, ha sido tremendo y la gente se reía, me decía qué vas a hacer con esta mujer y yo decía no sé”.

Todos riéron y agradecieron a Sergio la sinceridad y la posibilidad de conocerlo.