Penélope Cruz no quiere celebrar su cumpleaños 50 por una poderosa razón

Penélope Cruz está cerca de llegar a su cumpleaños 50 el próximo mes de abril de 2024. Sin embargo, parece ser que no hay una gran celebración en el horizonte para la actriz.

Así lo confirmó ella misma en una reciente entrevista, en la que abordó el tema de la edad con naturalidad. Esto no supone para la famosa algún estrés adicional, pues entre seriedad y bromas, dijo que ya tiene tendencia a preocuparse por todo.

“Siempre estoy preocupada por todo. Así que no creo que pueda preocuparme más por cumplir 50 años”, dijo.

¿Por qué Penélope Cruz no quiere celebrar su cumpleaños?

No obstante, el factor de la edad no es lo que desmotiva a Penélope Cruz para celebrar su cumpleaños. Lo que sí evita la española son las reuniones sociales numerosas, pues esto le da estrés y no le permite compartir de forma íntima con todos sus invitados, que ocupan un lugar especial en su corazón.

“Las fiestas con muchos amigos suelen resultar estresantes, porque te gustaría poder dedicar tiempo de calidad a cada uno y entablar conversaciones significativas, algo difícil en un ambiente ruidoso y caótico”, expresó.

No obstante, avisó que sus amigas ya la están presionando y obligando a que organice un evento social, por lo que Penélope Cruz seguramente tendrá que aprender a lidiar con esto antes del gran día.

O bien, quizás se decante por algo más íntimo y familiar, pues como ya hemos visto en el pasado, la famosa se caracteriza por cuidar este aspecto de su vida y dejarlo muy reservado.

En paralelo, la ganadora del premio Oscar se encuentra enfocada en su nuevo proyecto laboral: el estreno del drama biográfico deportivo “Ferrari”, en el que interpretará Laura Ferrari, la esposa de Enzo, el fundador de la famosa marca de automóviles italiana.

La película también cuenta con un reparto de lujo que incluye a nombres como Shailene Woodley, Sarah Gadon y Patrick Dempsey