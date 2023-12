Así lucía Kim Kardashian cuando trabajaba como asistente de Paris Hilton

Antes de convertirse en la estrella que todos conocemos, Kim Kardashian comenzó su carrera siendo asistente personal de Paris Hilton, así que aquí te mostramos cómo lucía en aquella época.

Cabe resaltar que en la actualidad, las dos estrellas tienen una relación cordial.

Los comienzos de Kim Kardashian trabajando con Pari Hilton

Kim inició su carrera en el mundo del entretenimiento como asistente de la heredera a principios de los años 2000.

En aquel entonces, Kardashian era conocida principalmente por su conexión con la alta sociedad y su participación en eventos glamorosos. Su papel como asistente la colocó en el centro de atención, brindándole la oportunidad de establecer contactos en la industria del entretenimiento.

Durante su tiempo como asistente de Paris, Kim desempeñó diversas funciones, desde organizar el armario de Hilton hasta acompañarla en eventos y viajes.

Fue en este período que Kardashian comenzó a ganar visibilidad y a llamar la atención de los medios de comunicación.

Aunque su tiempo como asistente fue un punto de partida en su carrera, Kim Kardashian no se conformó con ese papel secundario y rápidamente se convirtió en una figura pública por derecho propio.

Su astucia empresarial y su habilidad para capitalizar su fama la llevaron a embarcarse en proyectos que la catapultaron a la cima del mundo del entretenimiento, incluyendo la creación de su propio reality show, “Keeping Up with the Kardashians”.

Aunque sus inicios estuvieron marcados por su papel como asistente de Paris Hilton, Kim supo transformar esa experiencia en una exitosa carrera que ha abarcado la televisión, la moda, la belleza y los negocios.

Kim Kardashian y Paris Hilton

¿Cómo es su relación actual?

En la actualidad, las celebridades son grandes amigas, pues recuerdan todos los momentos pasaron juntas; además de que Kim siempre se ha mostrado agradecida con Paris, porque gracias a ella logró catapultar su carrera.