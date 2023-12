Britney Spears posó en un atrevido sujetador para celebrar su cumpleaños número 42

Britney Spears continúa causando asombro y alegría entre sus seguidores en redes sociales. La cantante habló entusiasmada de su nueva lencería en un video publicado en Instagram el domingo después de celebrar su 42 cumpleaños.

“¡¡¡Finalmente encontré un sostén de Victoria’s Secret que no duele!!! ¡Me encanta un sujetador push up pero no me gusta el sujetador push up con relleno! Este sostén es genial… ¡¡¡te levanta y no tiene relleno!!!” ella escribió en la leyenda.

“¡¡¡También es seda !!! ¡¡¡Ni siquiera siento que llevo nada puesto y además es un color bonito!!!”

Britney Spears enamora a sus seguidores con un atrevido sujetador

Spears se filmó a sí misma rodando en la cama usando solo el sujetador rosa intenso y la ropa interior rosa claro.

A pesar de cumplir un año más, la cantante de “Toxic” agregó que todavía se siente joven de corazón. “¡¡¡40 pueden chuparme la polla !!!” ella continuó. “Cumplí 6 años este año 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ ¡¡¡De todos modos me siento como seis la mayor parte del tiempo!!!”.

El video de la creadora de éxitos como “Circus” llega un día después de que ella celebrara su 42 cumpleaños.

Britney pasó el gran día con su madre, Lynne, y su hermano, Bryan

La ganadora del Grammy sonrió junto a los miembros de su familia en una foto publicada en Instagram por el manager de la cantante, Cade Hudson.

Otras fotos compartidas a través de las redes sociales por un amigo captaron dulces momentos de la celebración del cumpleaños, incluida una de Britney abrazada a su madre en el sofá. Otra instantánea mostró a la estrella del pop levantando a su madre en el aire y acunando a Lynne, de 68 años, como si fuera un bebé.

Una fuente le dijo a TMZ el sábado que “Lynne y Britney definitivamente están en un lugar mejor”. Britney también se ha unido a su hermano en medio de su divorcio en curso de su ex marido Sam Asghari.