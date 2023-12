Daddy Yankee en su último concierto: “Jesús vive en mí y yo vivo para Él”

Daddy Yankee ya había anunciado que se retiraría de los escenarios y finalmente llegó el día de su último concierto. Después del evento en Puerto Rico con el que dio cierre a su carrera artística expresó unas emotivas palabras con las que dejó claro por qué da por culminado este ciclo de su vida.

Medios del espectáculo estuvieron expectantes ante el más mínimo detalle de la actuación del cantante en su último show ante miles de fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Allí explicó con detalle por qué se retira, afirmando que “se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo”.

El nuevo comienzo al que hizo referencia es a su nueva vida en Cristo, recalcando que este ciclo lo ha hecho sentir lleno en una vida con propósito, ya que antes siempre sintió que algo le faltaba.

“Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito… Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”, dijo Daddy Yankee en el concierto, según se ve en un video que difundió en sus redes sociales.

Indicó que a pesar de que él significa alguien para muchos, él no lo sentía así, sólo tenía un vacío, porque “yo no era nada sin Él”, manifestó refiriéndose a Jesucristo.

“Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma’? Por eso, esta noche puedo decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo vivo para Él”, confesó el cantante delante todos, incluyendo invitados especiales como Zuleyka Rivera y su prometido Dj Luian, Rauw Alejandro y Luis Fonsi.

El artista destacó que hacía pública su confesión, tal como dice la Biblia que resalta que toda aquella persona que confiese a Jesús delante de los hombres, Él también le confesará delante de Su Padre.

Recalcó que “se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todo lo que Jesús me entregó es ahora para el Reino y espero que caminen conmigo en este nuevo comienzo”.

Agradecimiento

Daddy Yankee estaba muy emocionado en su adiós al público, al que agradeció por el apoyo durante su carrera artística. Admitió que nunca pensó que se despediría del mundo musical, pero que lo hace porque nunca se sintió pleno.

“Tú me preguntas a mí a qué tenía miedo en esta vida, tenía miedo al fracaso. Muchas veces no me disfruté lo que estaba haciendo, lo he hecho por tanto tiempo que ¡Wow!, me entra carga. (Ahora), quiero descansar y levantarme en Puerto Rico, sentirme libre”, refirió.

Dedicó unas palabras a su público y a su equipo: “Gracias por estar conmigo y terminarla conmigo (la gira). Nunca pensamos que íbamos a dejar un legado en la música”.