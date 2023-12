Daniella Campos descarta rumores de romance entre Angélica Castro y el doctor Arriagada: “No creo ver a esta pareja junta”

Daniella Campos sorprendió esta semana a sus compañeros de panel del programa “Sígueme”, de TV+, al descartar los rumores de un incipiente romance entre Angélica Castro y el doctor Cristián Arriagada.

Las dudas de Daniella llegaron luego que una de sus compañeras del espacio televisivo entregara detalles de la supuesta relación entre la animadora y el viudo de Javiera Suárez, la cual se habría iniciado en uno de los viajes que la exesposa de Cristián de la Fuente compartió con el cirujano y otros rostros e influencers.

Las dudas de Daniella por romance de Angélica Castro

“Estuvieron juntos en China, para el lanzamiento de un vehículo eléctrico, como embajadores de una marca; y estuvieron juntos el jueves, en el aniversario de la revista Velvet”, señalaron en el programa.

Tras ello, Campos indicó que “de ahí surgieron los rumores, creo yo, porque los vieron juntos”.

Sus dichos fueron compartidos por otras compañeras, como la conductora Julia Vial, quien aclaró que el viaje a China fue junto a otros influencers, en plan de trabajo.

“Se ven bonitos juntos, pero yo creo que él va a ser el soltero codiciado y como que le van a inventar miles de romances antes de que lleguemos a saber de que haya rehecho su vida, creo yo”, insistió Daniella, convencida en que la pareja no tiene nada para hacer pensar que están embarcados en alguna relación, considerando que hace pocas semanas se especuló con el eventual regreso de Castro con De La Fuente.

“Creo que este rumor sale de ese viaje a China, y no creo ver a esta pareja junta, fíjate tú. No me hace sentido para nada. Y entiendo que en ese viaje a China es donde salen estos rumores de que habrían ciertas miraditas y como situaciones medias romanticonas entre ellos, pero yo creo que (...) la Angélica es súper dulce y Cristián también es cariñoso. Entonces, no sé si eso dará para especular sobre un romance”, finalizó.

