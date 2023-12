“Me tiraban a un hoyo y me pegaban, ahí saqué rabia”: Junior Playboy reveló traumática experiencia en un internado

Durante el capítulo emitido este lunes de Tierra Brava, se vio a un Junior Playboy confesarse en lo más íntimo junto a Angélica Sepúlveda. En una íntima conversación, le contó sobre su infancia, cuando estuvo internado en un recinto en Saltos del Laja.

“Estuve en un internado porque era rebelde, mi mami me mandó con 9 años, iba de lunes a viernes. Ahí yo supe lo que era un internado, llegaban niños que sus papás no los veían nunca, estaban por años, yo fui un año no más”, partió diciendo el participante del reality de Canal 13.

Agregó afectado que “lloraba todos los días, no quería estar en ese lugar, tenía que pagarle a otros para que me cuidaran. Aprendí a defenderme, a golpes, me tiraban a un hoyo y me pegaban, ahí saqué rabia”.

Además, Junior reveló que sufrió de problemas alimenticios por estar ahí. “Mi mamá me llevaba comida especial casi todos los días, pero yo no comía, llegué a la anorexia, estaba en los huesos. Botaba la comida bajo la mesa o se la daba a alguien”, contó.