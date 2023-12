Pincoya anunció que abrirá un Onlyfans: “Si se me ve una teta, mejor que me paguen”

La carismática ex participante de Gran Hermano Chile Pincoya sin glamour confirmó que desea incursionar en la plataforma para adultos, OnlyFans. Después de recordar el controvertido desnudo en la piscina durante su participación en el reality de Chilevisión, la carismática Pincoya reveló sus planes para continuar deleitando a sus seguidores.

En una reciente entrevista en el streaming de Claudio Michaux, Pincoya reaccionó a algunos momentos que tuvo en la casa-estudio. En particular, Michaux le recordó su particular nado al desnudo en la piscina de Gran Hermano.

Luego, el oriundo de Puente Alto le confesó que uno de sus videos fue bajado del canal, debido a que se mostró la imagen de la chilota totalmente desnuda. Con su característico sentido del humor, cuestionó la reacción, declarando: “Pero si todos tenemos lo mismo, ¿por qué se asustan tanto?”. La participante no se amilanó ante la sanción y sorprendió al anunciar su ingreso a la plataforma para adultos con una audaz declaración: “Me voy a hacer un Onlyfans, si ya me vieron, si se me ve una teta, mejor que me paguen”.

“Con uno que se inscriba me doy por pagada”, señaló la Pincoya, agregando que “No tengo nada que ocultar, el cuerpo es hermoso”.

Finalmente Pincoya lanzó un llamado inusual que desató las risas en el estudio: “Chicos, si hay algún carnicero que quiera experimentar conmigo y sacarme unos huachalomos”.