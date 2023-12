“Ambas soltamos una carcajada”: Trini contó reacción de Cony al usar vestidos similares en final de GH

A lo mejor lo que para algunas mujeres podría ser una incomodidad, para las exparticipantes de Gran Hermano fue motivo de risas. Así lo contó Trinidad Cerda tras darse cuenta que en la final del reality vistió un atuendo muy similar al de la flamante ganadora, Constanza Capelli.

Ambas llegaron al estudio de CHV, luciendo un largo vestido negro, con transparencias en todo el cuerpo, recordando los icónicos looks utilizados tanto por Cecilia Bolocco, Tonka Tomicic y Kika Silva en las galas del Festival de Viña del Mar.

Tonka Tomicic, Kika Silva, Cecilia Bolocco (Rodrigo Mejías)

Trinidad Cerda feliz con triunfo de Cony

“Se veía hermosa. Muy linda. Sentí mucho cariño al verla tan hermosa y de hecho le hice señas desde mi asiento ‘mira, estamos parecidas´ y ella se rio y me tiró un beso. Ambas soltamos una carcajada y nos miramos con cariño”, dijo Trinidad a Publimetro, recordando la emocionante noche.

Respecto a su vestido negro con transparencias, corresponde a TheGlaz Store, tienda fundada por mujeres independientes y amantes de la moda.

“Yo nunca he usado transparencia, pero últimamente me he esforzado demasiado en cuidar mi cuerpo, Entonces, porque no mostrarlo un poco. La moda y la ropa me fascina. Los accesorios, los zapatos. Todo esto es una fantasía para mi. Estoy viviendo el sueño de niña”, dijo aún emocionada.

Además, respecto al fin del proceso, que tuvo altos y bajos, risas y llantos, destacó que tuvo un buen final para todos los participantes.

““La final fue muy emotiva, estoy feliz por Cony y por mis compañeros”, agregó.Creo que terminamos de súper buena manera el proceso. Fue sano vernos, abrazarnos, entender que todo quedó atrás y ahora parte algo tan lindo en nuestras vidas”.

Finalmente, respecto a la victoria de Constanza sobre Jennifer Galvarini y Scarlette Gálvez, aseguró que no le sorprendió.

“No me sorprendió. Yo esperaba que el primer lugar se lo lleve uno de los que entró conmigo el primer día. Fue un largo encierro para ellas, pura admiración y amor. No hay nada más en mi corazón que cariño. Como dijo Coni, me quedo con la ultima noche que reingresé y las abracé bien apretadas llenas de regaloneo. Esto para mí fue el cierre de uno de los procesos más fuertes que he vivido en toda mi vida”, sentenció.