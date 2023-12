Angelina Jolie asegura que se quiere mudar de Los Ángeles: “Hollywood no es un lugar sano”

Una de las figuras más reconocidas de Hollywood sin duda es Angelina Jolie. Con una exitosa carrera en la industria del cine, Jolie se ha destacado por ser una de las celebridades más influyentes y una de las actrices más versátiles de Hollywood. Sin embargo, la ciudad de las estrellas parece ya haberla agotado.

En una entrevista con The Wall Street Journal, la intérprete compartió sus planes de dejar Los Ángeles para siempre. “Hoy no sería actriz. Cuando comencé, no era una gran expectativa ser tan público, compartir tanto. Como crecí en Hollywood, nunca me impresionó mucho. Nunca lo consideré significativo o importante. [...] Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré cuando pueda”.

“Hollywood no es un lugar saludable”

La intérprete de Girl, Interrupted, añadió que “crecí en un lugar bastante poco profundo. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Entonces buscas autenticidad”.

Desde su separación de la megaestrella Brad Pitt, Jolie se ha visto envuelta un par de veces en titulares de escándalo sobre el matrimonio, que no era color de rosa como muchos imaginaban. El más reciente tuvo a uno de los hijos, Pax, de la expareja en el foco, pues manifestó que Pitt era “una persona despreciable”.

La presión sobre los actores de Hollywood para ser abiertos sobre sus vidas privadas y compartir más en el ámbito social ha aumentado en tiempos recientes debido a una combinación de factores. En primer lugar, la proliferación de las redes sociales ha transformado la dinámica entre las celebridades y sus seguidores, lo que genera una constante demanda de contenido personal y una conexión más directa con las vidas de los actores. La industria del entretenimiento y los estudios también han reconocido el poder del marketing personal a través de las redes sociales para construir y mantener el interés del público en las películas y proyectos de los actores.