Atención fanáticos de los Mercader: anuncian que teleserie ‘Machos’ llegará a los cines con elenco original

Un proyecto cinematográfico de la mano de Canal 13 prepara el actor y guionista Rodrigo Bastidas. Se trata de “Machos, la Película” que contará con los ocho protagonistas de la mítica teleserie que alcanzó altos índices de audiencia y se convirtió en un clásico de la TV.

Rodrigo Bastidas visitó el estudio de “Sin Dios ni late”, en donde le contó a Daniel Fuenzalida la idea de llevar a la pantalla grande Machos surgió en el marco de la amistad que tiene el grupo de actores.

“Somos todos amigos. Y amigos de verdad. Fíjate que hace poco en la grabación del comercial que hicimos un cagamos de la risa un día entero”, señaló.

Sobre su hipotética participación como guionista, Bastidas dijo que prefiere estar “cerca”, pero le deja tal responsabilidad a quienes fueron autores de la telenovela, Coca Gómez y Pablo Illanes.

¿Y el financiamiento? La respuesta fue clara de Bastidas: “En Chile no es negocio hacer cine. Yo he perdido varios departamentos y te puedo decir que no va por ahí”. En todo caso, el actor aclaró que existen avanzadas conversaciones con Canal 13 para que sea parte de la producción.

Bastidas agregó que aún no conversa con el elenco femenino de Machos. “Hasta que no tengamos un guión en la mano, preferimos esperar”, lanzó.

Daniel Fuenzalida preguntó si se inclina por el drama o la comedia en la versión fílmica. Bastidas aclaró que, tal como era la idea original, tendrá de todo.