“¡Esa misma reacción de mierda...!”: Chiqui Aguayo alzó la voz tras comentario de Pamela Díaz en “Hoy es Hoy”

Ya arrancó la nueva temporada del exitoso podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es Hoy”, y en su segundo capítulo tuvieron al galán de teleseries por excelencia, Jorge Zabaleta.

La comediante de “El Purgatorio” recordó una anécdota con el actor que generó una particular reacción en su compañera de animación. “Todo partió en la pandemia, entonces le preguntaron a Jorge a quién encontraba linda o rica, y dijo a mí, eso huea causó...”, partió Chiqui.

La “Fiera” con un tono de incredulidad, consultó: “¿Te dijo a ti?”. Esto generó una reacción visceral en la comediante, “espérate, ¡Esa misma reacción de mierda que tuvo acá, la tuvo medio Chile!”, exclamó.

“Que me lo diga cualquier persona...”

“Entonces me empezaron a llegar mensajes ‘hueona, Jorge Zabaleta te encuentra rica’. Todo el mundo pensó que era huebeo, y yo en mi inseguridad también pensé que lo dijo porque estaba hueviando”, continuó. El actor no entendía por qué considerarían que eso fue broma.

Sin embargo, ese no era el caso aseguró Aguayo, “de nuevo fui a ‘Socios de la parrilla’ y me lo dijo en persona. Me dijo que me encontraba rica. Que me lo diga cualquier persona, da lo mismo, pero que me lo diga Zabaleta”, aseguró. Jorge asentía a estas aseveraciones y dio a conocer la veracidad de estos dichos.