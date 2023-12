Esclavo de tus palabras: Jorge Zabaleta se retractó de su crítica a “Papá al rescate” y aseguró haber sido injusto

Hace tres meses, el actor Jorge Zabaleta fue entrevistado por Pamela Díaz en su programa de Youtube, “Sin Editar”. Él fue consultado qué le faltaba, y el animador de “Socios de la parrilla” contestó que realizar una buena película.

Esto sorprendió a la “Fiera” debido a que dijo implícitamente que ha trabajado en malas películas. Por esto, Zabaleta aclaró que “no nos veamos la suerte entre gitanos, no han sido grandes producciones, pero me falta hacer una buena serie con un personaje que me sorprenda”.

En específico sobre su última película “Papá al rescate”, la entrevistadora le preguntó si encontraba que era una buena película, a lo que Jorge respondió que no. “No fue una gran película, fue una película entretenida, pero lo pasé muy bien”, agregó.

“Fui injusto”

El actor en su reencuentro con la “Fiera” en el podcast “Hoy es hoy” fue consultado sobre estos dichos, y Jorge realizó su mea culpa. “¡No hablé mal de la película! Se entendió mal”, partió aclarando.

Zabaleta señaló que estaba entonado al momento de dar esas declaraciones, y recordó que se corrigió en ese mismo instante. “Me llamaron todos mis compañeros, me llamó el productor, me llamaron todos. Se picaron”

“Hago un mea culpa porque fui injusto, cuesta mucho hacer una película en este país. Le fue súper bien”, cerró