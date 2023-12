“Estaba un poquito desesperada”: Vanesa Borghi habló del agitado imprevisto que vivió durante su viaje en México

La modelo argentina, Vanesa Borghi, viajó a tierras mexicanas por trabajo como colaboradora de una importante cadena de farmacias a nivel latinoamericano, afamada por su mascota, los bailes de sus corpóreos y los peluches que venden.

Sin embargo, la exchica Morandé se encontró con un traspié durante su estadía. Ella fue informada que tenía que ir a una alfombra verde para el estreno de un documental, asociado a la marca, y no tenía un vestido para la ocasión, especialmente por el clima helado.

“Estaba un poquito desesperada, por ende fui al mall, y tenía prácticamente 20 minutos para encontrar un look, y no es nada fácil (...) Espero que nadie tenga el mismo look que yo”, relató Borghi con su tenida completamente negra con un cuello alto, el pelo tomado y unos simples accesorios .

“Si bien parezco monja, la espalda es descubierta, y me tuve que comprar hasta una carterita, era la que había, no tuve ni tiempo. Llegué, les juro, me duché, estuve cinco minutos, me hice un recogido y listo, a la vida”, cerró la animadora.

Finalmente, Vanesa mostró registros de su paso por la alfombra verde, a propósito del estreno del documental “Guardianes” que retrata la conversación y preservación de la vida marina, en específico de los corales y tortugas marinas.

Historia de Vanesa Borghi Fuente: Instagram

