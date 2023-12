Expareja de Jonathan Majors testifica que le “tenía miedo” al actor durante la relación

Sigue saliendo detalles a la luz del polémico caso de Jonathan Majors, que se encuentra actualmente en un juicio contra su expareja, Grace Jabbari, luego de haberse visto involucrado en un escándalo por presunta situación de violencia doméstica que le podrá costar la carrera a Majors. Ahora, la joven ha revelado que el actor de Ant-Man and the Wasp: Quantumania le provocaba miedo cuando estaban juntos.

A través de Variety, se reportó el testimonio que Jabbari ha dado en la corte, alegando que “Majors podía volverse volátil y controlador y se describía a sí mismo como un ‘gran hombre’ que amenazaba con suicidarse después de las peleas.”

Al principio todo empezó bien hasta que se transformaron en una pesadilla

Jabbari, de 30 años, testificó que se conocieron en agosto de 2021 y al principio todo fue bueno, pero las cosas se transformaron en una pesadilla: “Fue realmente amable y cariñoso. Me dijo que me amaba desde el principio, lo cual fue abrumador, pero a mí me encantó. Y yo lo amaba. Me escribió poesía. Me sentí muy amada, cuidada y vista.”

Pero las cosas cambiaron en diciembre de 2021, cuando Jabbari iba a conocer a los perros de Majors. Según la mujer, él se molestó cuando ella trajo a una mascota que había sido regalo de una expareja: “Fue la primera vez que sentí miedo de él”, dijo. Luego, en junio de 2022, Jonathan le reclamó por haber ido al festival de Glastonbury y haberse quedado sin señal de teléfono para contestar mensajes y llamadas: “Me envió un montón de mensajes diciendo que no debería estar allí y cómo me atrevía a ir.”

Como sabemos, a finales de marzo, TMZ informó el arresto de Majors en Nueva York, siendo acusado de agredir a Jabbari, su entonces novia, quien portaba “lesiones visibles, incluida una laceración detrás de la oreja, enrojecimiento y marcas en la cara.” La defensa legal del actor continúa sosteniendo que es inocente, y ahora presenta una denuncia en contra de Jabbari en la cual afirma que “que su acusadora, alcohólica e histérica, le había arañado, abofeteado y golpeado el rostro y le había hecho sangrar”, también que “lo ha atacado en ocasiones anteriores, aunque no se informó de ninguno, incluida una disputa verbal en Londres que llegó hasta lo físico.”