¡FAIL! Anya Taylor-Joy intenta tomarse selfies con fan pero no da una con teléfono Android

Anya Taylor-Joy ha protagonizado recientemente uno de los episodios más graciosos, y desafortunados, de las redes sociales al intentar tomarse una selfie con un fan.

Esto no tendría nada de extraordinario de no haber sido un teléfono Android incomprensible para la famosa, que la hizo sufrir a la hora de interactuar en la alfombra roja con varios de los asistentes y todo quedó capturado en internet.

El video de Anya Taylor-Joy sufriendo con un teléfono Android que ha despertado risas

Este curioso momento ocurrió días atrás durante la ‘Comic-Con Experience’, celebrada en Brasil, que reunió a importantes nombres del mundo del entretenimiento y fans emocionados por ver a sus ídolos.

Uno de ellos pudo tener la oportunidad de tomarse una selfie con Anya Taylor-Joy, pero ella nunca entendió cómo usar su celular, conforme con los divertidos videos que son virales en las redes sociales.

El joven le ofreció a la protagonista de Gambito de dama el móvil para que ella capturara el momento, pero terminó bloqueando la pantalla y quitando la opción de tomar fotografías. Se lo devolvió, él abrió de nuevo la cámara y en un segundo intento, volvió a ocurrir lo mismo en medio de la frustración de la actriz.

Finalmente, se quedó sin poder capturar este momento, lo que desató muchos comentarios entre burlas y asombro de los internautas.

“Perdón por ser pobre Anya”, “Ahora se me ha creado un nuevo temor”, “Lo más triste que he visto hoy”, “Humilde mi chiquita”, “Qué mala suerte para ambos”, “Imagínate tener a Anya Taylor-Joy en el frente y no poder tomarte una foto porque eres de Android”, “La peor publicidad para Android”, expresaron algunos lamentando el suceso.

La criada en Argentina visitió la CCXP para promocionar Furiosa, cinta que protagoniza con Chris Hemsworth y es una precuela de la saga Mad Max.