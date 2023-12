Karen Doggenweiler está feliz reavivando su amor con Marco Enríquez Ominami tras la partida de sus hijas de la casa

La animadora Karen Doggenweiler está en una nueva etapa de su vida, el nido está vacío y su relación con su esposo Marco Enríquez Ominami, con quien casi llevan 20 años de casados, entró a una nueva dinámica después de tanto tiempo juntos.

En su aparición en “Sin Dios Ni Late”, Karen partió bromeando “se me van mis perros y me quedo sola”. En seguida, la comunicadora reveló que “pasé un momento que me dio pena porque es bien impactante, pero fíjate, a lo mejor siento un poco de culpa, pero estoy contenta”.

“Me siento con más tiempo para reencontrarnos con Marco. Justamente el 7 de diciembre nos casamos, así que se cumplen 20 años”, agregó Doggenweiler.

El animador destacó que Karen junto a Marco están reavivando su amor ahora que las hijas se fueron de la casa. La animadora de “Mucho Gusto” agregó que hay muchas parejas que una vez que quedan solos, se separan porque no tienen nada más en común, pero éste no fue su caso.

“Nosotros sí nos hemos preocupado, a pesar de las agendas difíciles, nos amamos, nos admiramos intelectualmente los dos. Nos tenemos un amor y una admiración”, afirmó Karen.