Kenita reconoce que hija de Ríos “sí se sintió mal” por “joteo” de Camilo Huerta pero insiste que posteo del Chino en su contra “está de más”

María Eugenia Larraín explicó ayer el contexto en que se dio el eventual “joteo” de hace unos años de Camilo Huerta a Constanza Ríos, y que provocó la airada reacción de Marcelo Ríos en sus redes sociales.

Kenita expuso en el programa “Sígueme”, donde es panelista, detalles del momento que provocó la iracunda reacción del Chino en Instagram, y que sucedió cuando el trío participó del programa culinario “El discípulo del chef”, de Chilevisión.

La versión de Kenita Larraín

En sus palabras, todo lo que relató Ríos se dio “en un contexto de un programa de televisión”, y cuando Huerta se encontraba soltero.

“Lo que pasa es que esto está en un contexto de, claro, un programa de televisión. ‘El discípulo del chef’, que debe haber sido hace más de dos años, en el cual yo estaba en el equipo rojo, y Camilo y Constanza pertenecían al equipo verde. Entonces, uno no se enteraba de todo lo que pasaba al frente”, inició la numeróloga, quien si bien reconoció que en su momento la hija del Chino “sí se sintió mal” del acercamiento de Camilo, ya que “ella no estaba soltera”, reconoció que la publicación de Ríos en contra de Huerta estuvo “de más”.

“Sí (supe del hecho) por comentarios de Giuliana (Sotela, madre de Constanza) y otros personajes, claro, como que otras personas de ahí estaban como sorprendidas de que Camilo había invitado en ese momento, como a comer a Constanza, pero creo que también creo fue en un contexto de juego del programa porque nos enteramos después que había hecho lo mismo con Paty López y todo”, explicó Kenita, quien aseguró no haber sido testigo de un “joteo” del novio de Marité Matus a la joven.

Marcelo Ríos entregará esta noche más detalles de su ninguneo a Camilo Huerta en el programa "Zona de estrellas". Fuente: Instagram @zonalatina.

“Yo personalmente no vi un joteo. Sí, Camilo siempre ha sido como muy sociable, muy simpático, y desde ahí yo creo que, pucha, no sé, creo que en ese sentido (...) es que hoy Camilo está en otra, porque en ese minuto no estaba todavía (con Marité), estaba soltero”, prosiguió.

“También hay que ponerlo en un contexto, porque Constanza también me acuerdo que en ese momento sí se sintió mal porque ella no estaba soltera (pololeaba con Guillermo Maripán). Se entiende como que Camilo no había respetado esos códigos en ese momento, cuando todos sabían que ella estaba pololeando. Pero él también decía que la encontraba linda, que era simpática y todo eso. Además han pasado varios años y hoy Camilo está en otra, está en pareja, se va a casar, creo que ayer (lunes) estuvo de cumpleaños, y le aprovecho de mandar un feliz cumpleaños porque él me cae increíble, entonces creo que este posteo (de Ríos) me parece como que está de más”, aseguró la mediática, quien si bien lo justificó, no compartió la reacción del extenista a casi dos años de ocurrido el hecho.

“A lo mejor Marcelo Ríos se siente que es un papá que la está defendiendo de un jote, pero veámoslo desde la otra vereda ya que Camilo y Constanza tenían muy buena onda, no de pareja, pero sí de amistad y buena onda en ese momento. Entonces, no es que la esté defendiendo de alguien que le hizo daño o que la trató mal, simplemente fue este hecho aislado”, cerró.

