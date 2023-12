“Lo encuentro cobarde”: Nicole Block se decepcionó de Arturo Longton luego de nominarla en el Cara a Cara

Desde que llegó a Tierra Brava, Nicole Block se ha mostrado buena onda. La actriz no ha tenido grandes conflictos, pero al parecer sus compañeros solo la quieren sacar de competencia o eso es lo que pasó en el último capítulo del reality, donde la joven no se guardó lo que pensaba sobre esta estrategia, en particular con Arturo Longton.

Todo ocurrió en el último cara a cara que mostraron por televisión, cuando la actriz recibió las nominaciones del equipo rival, los verdes, quienes decidieron votar por ella, porque consideraron que era la rival más débil y que no representaría un peligro en caso de una eventual competencia.

Aunque Nicole, parecía asumir su destino de ser la más votada por los verdes, al parecer no se esperó el voto de Arturo Longton, porque hasta ese momento había bastante buena onda entre los dos.

“Creemos que eres la rival más adecuada en caso de ir a la salvación y al duelo”, le dijo el musculoso de entrada cuando la enfrentó en el cara a cara, según consignó La Cuarta.

“Tu voto me duele”

Nicole Block no se quedó callada y evidenció que quedó más que decepcionada con la actitud de Longton. “Tu voto me duele, lo encuentro cobarde (...) tal vez haber buscado alguien más fuerte, para hacer más entretenido esto”, le lanzó.

El hombre parecía estar de acuerdo con ella, pero igual le dijo que “acepto tu opinión, pero fue una decisión de equipo”. Y de todas maneras, le concedió que “si crees que soy cobarde, está bien, y lo respeto”.

Finalmente, la placa de esta semena quedó compuesta por Valentina “Guarén” Torres, Arturo y la propia Nicole, quienes tendrán una oportunidad para salvarse en el capítulo de este miércoles.