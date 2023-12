Mario Mezza defendió con todo a Tonka Tomicic y se fue en contra de Parived: “Esta tragedia fue por amar demasiado”

Una de las pocas apariciones de Tonka Tomicic en la televisión durante este año, fue en el programa del estilista y peluquero Mario Mezza, “Antes y Ahora” en REC TV de Canal 13. La animadora y el estilista tienen una cercana relación de mucha admiración, y a penas surgió la invitación, Tonka aceptó.

El peluquero en una entrevista con “Emprendidos” de Tevex, se refirió a su entrañable amiga y el duro año que ha vivido después de estar lejos de las pantallas tras la involucración de su expareja, Marco Antonio López (Parived), en el bullado caso Relojes VIP.

“Es muy cercana a mí, siempre nos mantenemos juntos. La admiro mucho en verdad. Tiene una espiritualidad que me sorprende, hemos enganchado de tal manera, que existe un cariño recíproco, una gran amistad”, partió Mezza.

“Esta tragedia fue por amar demasiado”

Con respecto a la gran polémica que ha rodeado a Tonka, el peluquero no dudó en salir a su defensa. “Yo como pareja -si estuviera en el lado de Parived-, la hubiera liberado de culpa, y habría asumido la responsabilidad porque ella es una figura pública querida y reconocida y fue manipulada en este caso”, señaló.

A juicio de Mario Mezza, Parived no dio el ancho y no fue una pareja incondicional con Tonka. ”Fue expuesta de tal manera que lleva dos años congelada, no se lo merece. En cambio, Tonka sí apoyó a Parived”, aseguró el peluquero.

“Creo que ella merece una oportunidad, nadie está libre de momentos tan complicados, todos nos equivocamos, es una condición humana errar (...) Esta tragedia fue por amar demasiado. A Tonka la usaron, pero mirando la actualidad, ella está bien, viajar por Europa le hizo excelente, porque llegó renovada”, cerró.