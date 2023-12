¿Nuevo dardo para el español? Shakira estaría preparando documental y estos serían los últimos detalles

Shakira es una de las cantantes más reconocidas no solo en Colombia sino a nivel mundial, pues el talento inigualable fue lo que precisamente, la catapultó a la fama siendo galardonada con diversos premios y por supuesto, realizando diversas colaboraciones con famosos artistas. Pero, más allá de su experiencia musical, la barranquillera desató toda una polémica con la separación con el español Gerard Piqué con quien estuvo por más de 12 años y fruto de esta nacieron sus dos pequeños, Sasha y Milán. Aunque fue uno de los procesos más difíciles para la artista lo cierto es que logró hacer catarsis gracias a sus nuevas canciones las cuales terminaron siendo todo un éxito, ahora los rumores sobre un nuevo documental sobre su separación toman cada vez más fuerza.

Y es que el tema fue revelado por ‘Así es la vida’, un famoso programa español en el que se aseguró que la barranquillera tomó la decisión de compartir con todos sus fans desde detalles sobre su vida y de pasos aspectos intimos sobre su separación. Y es que precisamente, uno de los detalles que más terminó llamando la atención fue que durante los pasados Latin Grammy, Shakira en todo momento estuvo acompañada de un camarografo e incluso sacan a relucir que esta misma situación se presentó durante su visita al tribunal en donde su declaró culpable y aceptó pagar una millonaria multa, según ella, esta había sido un pedido por parte de sus hijos y por ende, la tranquilidad con su familia. Este buscaría abarcar eventos entre el 2022 y 2023 en donde resaltan las presuntas infidelidades del español y de paso las enfermedades que tuvo que enfrentar sus padres, lo que produjeron que la barranquillera regresara a Colombia en repentinas y repetidas oportunidades y por supuesto, el proceso legal que enfrentó.

Pero, al igual que el resto de sus canciones la barranquillera ha sabido muy bien no levantar mayores sospechas y por el contrario, tratar de que gran parte de los detalles no sean revelados. Pues, es más que evidente que en el país español anda detrás de la pista de Shakira, ya que en otra de estas producciones como lo es ‘Mamarazzis’, al darse cuenta de las posibles revelaciones se tomaron el tiempo para analizar esta situación tanto así que se percataron que las camisas de aquellos camarográfos estaban marcadas con el nombre ‘Filmin Crew’, “Parece que hoy en día, si eres una persona famosa y no tienes tu propia realidad de estilo documental, no eres nadie”, agregó una de las presentadoras.