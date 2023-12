“Pensé que era...”: Cony Capelli confundió a su madre con reconocido cantante durante visita a GH

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, desclasificó una curiosa anécdota en su paso por el reality de CHV, cuando recordó la emotiva visita de su madre, Paola Capelli, a la casa estudio en Argentina

Fue en conversación con el comediante Claudio Micheaux que confesó que no reconoció a su progenitora, en primera instancia, y pensó que era el cantante chileno Pablo Herrera. Esto, debido al parecido que tiene ambos, con sus cabelleras largas y canosas.

“Cuando me di vuelta y me dijeron ‘Cony, Cony, Cony’, yo me doy vuelta y miro a alguien, pensé que era Pablo Herrera. Pensé que era un cantante, no reconocí a mi vieja”.

Cony confundió a su madre con Pablo Herrera

Además, con la risa a flor de piel, contó que le pareció extrañeza ver al supuesto músico en el encierro y dijo en buen chileno “¿qué hace este hueo... aquí...y después me dijeron ‘es tu mamá”.

Pero, tras darse cuenta que era su progenitora quien entró por la puerta, reconoció que “fue el momento más bonito, la verdad. Ese momento de abrazarla y sentir su olorcito”, recordó, considerando que justo fue en un momento que estaba peleada con su amiga Jennifer Galvarini.

“Tengo una relación súper especial con mi mamita. Soy media guagua también con ella, sale todo lo guagua dentro mío”, confesó la bailarina.

🔴 La Cony confundió a su mamá @paocapelli con el Pablo Herrera cuando la vió entrar a la casa de Gran Hermano 🤣



Que manera de reírme CSM 🤣🤣#GranHermanoCHV #GranConstanza #ConstanzaGanadora pic.twitter.com/CNJC2pqy66 — Alee (@SoyAleeOrtiz) December 6, 2023