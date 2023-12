“¿Por qué no hace una película valiente?”: Guarello arremete contra Pablo Larraín

Juan Cristóbal Guarello, como es evidente por su especialidad periodística, opina habitualmente de fútbol, pero en ocasiones también entrega su parecer acerca de expresiones culturales, como el cine.

En su reciente programa “La Hora de King Kong”, que transmite por YouTube, un seguidor del espacio digital le consultó al comentarista deportivo: “¿Qué le preguntarías a Pablo Larraín?”.

Sin titubear mucho, el comunicador señaló que, al director chileno, le plantearía: “¿Por qué no hace una película que a él le duela? Eso le preguntaría”.

“¿Por qué no haces una película que salga dentro de ti y no una película para vender humo? Porque ‘El Conde’ es la película más cobarde que he visto”, insistió el rostro de Canal 13, sin explicar mayores detalles.}

“¿Por qué no hace una película valiente?”, remató Guarello, quien criticó ácidamente al cineasta cuando estrenó su filme sobre Pinochet “vampiro”, argumentando que Larraín no había sufrido durante la dictadura, situación que lo conduce a que crear una obra con deshonestidad intelectual.

Siguiendo con el intercambio en el chat del programa, le consultaron al periodista por Cesarito, el youtuber que comenta cine chileno y posee fieles seguidores. “Le voy a decir a Cesarito que el análisis que hizo de las películas del guatón López es brillante”.

“El análisis que hizo, de cómo Nicolás López mandaba mensajes codificados a través de los personajes y se estaba siendo acusando a sí mismo, brillante”, elogió a César Hiuspe.