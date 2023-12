¿Se encuentra mino?: Jorge Zabaleta contó la firme sobre la etiqueta de “galán de teleserie”

El actor Jorge Zabaleta estuvo de invitado en el exitoso podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo, “Hoy es hoy”. Inevitablemente se habló de la gran etiqueta que tiene, “el galán de teleseries”, es más, el capítulo fue titulado de esa forma.

La “Fiera” le consultó si es que se encontraba mino, y él tajantemente dijo que no, por lo que explicó esta respuesta. “Cuando yo viajo por ejemplo a Italia, yo no paso por la calle y las minas dicen ‘cacha el mino’. Nadie me (mira), no me pescan. Uno más del montón”, aseguró.

Él señaló que era un mito su atractivo magnético, “yo siempre he dicho que uno es como un shampoo, uno sale en la tele y la gente lo quiere”, teorizó el actor.

Si es que la marcó ser un “galán de teleseries”, Zabaleta señaló que “es mejor ser más piolita, porque además toda la gente te dice ‘usted igual es a mi hijo’ (...) eso te convierte en alguien cercano”.

“Más vale tener un poquito más de ángel, de onda, un estilo”, complementó el actor.

Escenas de desnudo

De igual forma, le consultaron si era cierto que en sus contratos especificaba que no quería hacer un desnudo en la televisión. Zabaleta lo desmitificó y dijo que eso no quedaba estipulado, pero era verdad que no realizaba escenas de esa índole.

“No es necesario. Imagínate a mis hijos que los huevean todo el día, imaginante más encima una foto del papá a poto pelao’. Yo encuentro que puede ser súper necesario, pero no es necesario, no es necesario exponerse. Ya no se usa (...) es muy difícil (ver una) escena de desnudo hoy en día”, aseguró el actor.