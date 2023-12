Tráiler de ‘Godzilla x Kong’ revela nuevo color que tendrá el gran lagarto

El tráiler de la muy esperada película ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ ha dejado a los fanáticos emocionados y sorprendidos por un detalle en particular: el icónico lagarto gigante, Godzilla, lucirá un nuevo color en esta entrega.

En lugar de su tradicional tono negro o marrón con destellos azules, el nuevo dinosaurio será de un llamativo color rosa, lo cual ha generado un gran revuelo en la comunidad cinematográfica.

El tráiler no proporciona una explicación directa sobre el cambio de color de Godzilla, dejando a los espectadores con preguntas sobre el motivo detrás de esta transformación.

Sin embargo, se hace evidente que tanto el dinosaurio como el gorila presentarán nuevas armas y habilidades en la película, lo que ha llevado a especulaciones sobre la relación entre estos cambios y el nuevo color rosa del gran lagarto.

Aunque no se revela explícitamente en el tráiler, muchos fanáticos han interpretado que el cambio de color es un indicio de que el dinosaurio adquirirá nuevos poderes en esta entrega

Según se muestra en el avance, Godzilla ha pasado por un período de hibernación después de los eventos de ‘Godzilla vs. Kong’ con el fin de curarse.

Durante este tiempo, es probable que haya desbloqueado un conjunto de habilidades completamente nuevo, lo que justificaría su transformación física.

Aspecto comercial del cambio

Además de su significado en la trama, el cambio de color de Godzilla también tiene un propósito comercial. La nueva apariencia rosa permitirá la creación de productos y juguetes renovados basados en el personaje, lo que generará un gran interés entre los aficionados y coleccionistas.

En lugar de los juguetes convencionales de Godzilla que han existido en películas anteriores, ahora los seguidores podrán adquirir figuras del lagarto gigante con este llamativo esquema de color.

Aunque el tráiler ha dejado a los fanáticos con muchas preguntas, tendrán que esperar hasta abril de 2024, cuando la película llegue a los cines, para obtener respuestas completas sobre el nuevo color rosa de Godzilla y los poderes que lo acompañan.