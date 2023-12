Claudio Arredondo sinceró su fallido intento por invitar a salir a Carolina Arregui

Claudio Arredondo es uno de los invitados a una nueva edición de “La Cabaña”, programa que Mega emitirá la noche de este viernes. Junto a él también estarán Claudio Castellón, Fernanda Finsterbusch y Katyna Huberman.

En este capítulo, los actores y actrices participarán de las diferentes dinámicas del espacio televisivo conducido por Karen Doggenweiler. En una de estas, la periodista les preguntará quién se siente identificado con el concepto de “Bigote”.

En este escenario, Arredondo relatará que durante las grabaciones de la teleserie “Ángel Malo” (Canal 13, 1986), el director de la producción dramática, Óscar Rodríguez, le sugirió que a su personaje le vendría bien un “mostacho” y el intérprete accedió, según consigna Página 7.

A continuación, esa historia dará pie para que el actor revele una inédita anécdota que involucra a la protagonista de la teleserie de ese entonces, Carolina Arregui.

“Era mi hermana, yo estaba enamorado de ella, en la vida real. Un día llego a grabar y digo ‘guau’. Impresionante”, rememoró.

No obstante, la tentativa amorosa no terminó bien, al menos para las intenciones de Claudio. “Yo dije ‘la voy a invitar a comer’. Y un amigo camarógrafo me dice ‘oye, es la polola del jefe (Óscar Rodríguez), hue... Y yo: ‘Me estay hue…, bueno, si somos amigos no más’”, señaló en broma respecto de la fallida invitación a salir a su colega.