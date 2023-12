Duelo de amigas se toma “El Purgatorio”: María José Quiroz y Paola Troncoso competirán en el estelar de Canal 13

Este viernes, se viene un nuevo capítulo de “El Purgatorio”, el estelar animado por Ignacio Gutiérrez que tendrá a dos grandes invitadas del humor: María José Quiroz y Paola Troncoso.

Quiroz se hizo conocida en televisión, en el desaparecido programa de humor “Morandé con compañía” de Mega, dando vida a recordados personajes como “Shirley” y “Eva”, esta última de la reconocida dupla “Las Iluminadas”, con la también comediante argentina María Eugenia “Mariú” Martínez.

Asimismo, integró el elenco de algunas teleseries, “Chipe libre” de Canal 13 en el año 2014 y “100 días para enamorarse” de Mega en el 2019. Junto a esto, también participó en programas como “Alfombra roja” (2010-2011) y “Aquí se baila” (2022), ambos del 13, y “El discípulo del chef” (2021) de Chilevisión, entre otras.

“Creo que lo voy a pasar increíble, porque es un programa entretenido. Me enfrentaré con mi compañera de vida, Paola Troncoso... y a pesar del duelo, será muy divertido y jugaremos mucho. Con ella somos amigas desde hace 20 años y considero que es la mejor comediante de Chile, además de ser una increíble persona, mamá y compañera de trabajo”, comentó María José Quiroz.

La “Polillita”

Por su parte, Paola Troncoso se consolidó en su carrera televisiva por medio de “Morandé con compañía”, sin embargo, antes trabajó en programas de Canal 13 como “Venga conmigo” y “Na’ que ver con Chile”, logrando destacar en su faceta humorística.

Sus personajes más destacados fueron “Polillita”, “Malena” y “Paolita Rojas”, la mamá de Miguelito, siendo este último el que la llevó a protagonizar la serie “Paola y Miguelito”, comedia de gran éxito hasta el fin de su transmisión, en el año 2022.

La actriz Paola Troncoso señaló que “creo que lo voy a pasar súper bien. No soy mucho de ir a programas, pero me entusiasmé. Primero, porque voy con María José, que es mi amiga y, segundo, ‘El Purgatorio’ es un espacio lúdico y simpático”.

En relación a la premisa del programa, afirmó que “claramente prefiero irme al cielo, el infierno puede ser entretenido, pero yo no tolero el calor, así es que me volvería loca, me moriría quemada”.

En tanto, agregó que “María José es mi amiga y nos queremos mucho, somos muy parecidas en muchas cosas y muy distintas en otras, y creo que eso lo hace un complemento entretenido de ver en pantalla. Además, nos tenemos mucho respeto de lo que pensamos, aunque pensemos distinto”.