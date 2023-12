“Lindo papito”: Álvaro Henríquez sacó pecho con hija universitaria previo concierto de Los Tres

Poco y nada se conocía sobre la hija universitaria del cantante Álvaro Henríquez y la actriz Mariana Loyola, quienes tuvieron una relación hace más de 20 años atrás. Pero, hoy, con el retorno de Los Tres a los escenarios, salió a la luz una foto del orgulloso padre junto a su retoña.

“Con el verdadero amor de mi vida, mi hija @oli_henriquez”, publicó el vocalista, minutos antes de realizar el concierto gratuito en la Plaza Ñuñoa.

“Lindo papitoooo!!!! hermosisima la foto”, respondió la joven de 21 años, quien está ad portas de egresar de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Diego Portales.

Olivia Henríquez habló de su vida familiar y académica

Fue la propia estudiante, Olivia Henríquez, quien contó detalles de su presente académico, además de revelar a sus seguidores que se encuentra soltera y tiene ocho tatuajes.

“Mis dos familias siempre han sido muy políticas y la verdad es que me interesó desde un principio. No me quiero dedicar a la política, pero encuentro que es muy linda estudiarla”, escribió en su cuenta de Instagram, agregando que egresará el 2024.

Respecto a la relación con su madre, confesó que “Increíble, somos muy partners”, fueron parte de sus palabras, junto a diversas postales.