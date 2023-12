Mini series de 5 episodios o menos que han hecho que todos hablen de ellas esta semana

Netflix siempre sorprende a sus suscriptores con su extenso catálogo, en constante actualización, que comprende contenido original y adquirido. Esto le ha permitido a la plataforma mantenerse como una de las preferidas, en medio de una ampla oferta.

Desde doramas de acción, suspenso y romance que muestran la cultura asiática, hasta las series más comerciales como , Stranger Things, Squid Game, The Witcher, Sex Education y The Crown por las que los fans esperan meses y hasta años para nuevas temporadas, las opciones en Netflix parecen ilimitadas.

Eso sí, la plataforma sabe perfectamente que su audiencia comprende usuarios que no tienen demasiado tiempo para series tan extensas ni tampoco para esperar demasiado a que se estrenen nuevas temporadas por lo que ha apostado sabiamente por series cortas. Y es que algunas de estas producciones están compuestas por tan sólo 5 capítulos o menos en los que se puede contar una historia completa que enganche de principio a fin. ¿Quieres saber de qué series están hablando los usuarios de la plataforma? ¡Aquí te decimos!

Cabe destacar que algunas de estas series son estrenos y otras han estado en Netflix por un tiempo, sin embargo, siguen siendo tema de conversación y recomendadas por todos.

Series cortas de 5 capítulos o menos para ver en Netflix

Traición

“Entrenado y preparado por el MI6, la carrera de Adam Lawrence parece decidida. Pero cuando el pasado lo alcanza en la forma de Kara, una espía rusa con quien comparte un pasado complicado, se ve obligado a cuestionar todo y a todos en su vida”, reza la sinopsis oficial.

Cuando se trata de historias de espías y matones, es imposible no pensar en super producciones hollywoodenses como James Bond y Misión: Imposible, sin embargo, la mini serie británica Traición llegó a Netflix para sorprender con una trama llena de artilugios geniales, acrobacias exageradas y personajes que parecen poder con todos los obstáculos.

¿Por qué funciona como mini serie? Bastan 5 episodios para que la historia no pierda fuerza prolongándose innecesariamente. Es una visualización breve y rápida, algo que se puede disfrutar y seguir adelante sin preocuparse por lo que sucederá a continuación o cuánto tiempo llevará descubrir cómo se resuelve el suspenso más reciente.

La luz que no podemos ver

Esta mini serie ha conmovido a los usuarios de Netflix por su historia y encantadores protagonistas. Se trata de una adaptación del libro homónimo de Anthony Doerr, el cual podría ser el libro más aclamado de la última década. Ganó un premio Pulitzer y fue preseleccionado para el Premio Nacional del Libro.

Toda la luz que no podemos ver es una historia sobre la esperanza en medio de la destrucción total. La historia sigue a dos adolescentes cuyas vidas se cruzan durante la Segunda Guerra Mundial. Conocemos a Marie-Laure LeBlanc, una niña ciega que vive en la Francia ocupada por los nazis, y a Werner Pfenning, un niño alemán que trabaja para el ejército nazi.

El cineasta Shawn Levy, quien produjo y dirigió, dijo a IndieWire que un formato de serie limitada parecía la única forma de capturar la historia de Doerr en la pantalla. “Todo mi discurso [a Doerr] fue: ‘No intentes meter tu extensa y épica novela en dos horas’”, dijo. “’Hagámoslo de esta forma que permita una narrativa y una narración más largas. Hagámoslo en Netflix, donde no habrá un mandato sobre el tiempo de ejecución. No habrá un mandato sobre el recuento de episodios. Haremos esta historia bien. Haré bien la adaptación”.

La Tierra segun Philomena Cunk

‘La Tierra según Philomena Cunk’ es una la comedia viral en TikTok del creador de ‘Black Mirror’, Charlie Brooker, y protagonizada por Diane Morgan. En tan sólo 5 episodios la presentadora hace preguntas extravagantes a historiadores reales, visita sitios históricos y se sienta con destacados académicos en filosofía, ciencia y escritura antigua mesopotámica.

La comedia de Philomena Cunk tiene éxito en parte porque la forma divertida y cotidiana de Cunk de abordar temas tradicionalmente intelectuales es naturalmente divertida. Pero también funciona gracias a la voluntad de sus sujetos no sólo de soportar pacientemente sus preguntas, sino también de contemplarlas y dar respuestas honestas.