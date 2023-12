“Modo chimoltrufia”, el nuevo look de la hija de Will Smith por el que la destruyen y se burlan en redes

Will Smith es uno de los actores más famosos de Hollywood, que no solo ha dado de qué hablar con su talento y logros, también por su familia.

Y es que el actor tiene una familia muy polémica, desde su esposa Jada, de quien supuestamente está separado desde hace años, pero aún no se divorcian, hasta sus dos hijos Jaden y Willow.

La familia Smith siempre ha generado polémica, y recientemente se ha hablado mucho de la relacón de Jada Pinkett y Will, que muchos no entienden por qué se siguen presumiendo en redes si ella lo ha humillado muchas veces y aclaró que no estaban juntos.

Y ahora, la que dio de qué hablar y protagoniza la polémica es su hija Willow, quien tiene 23 años y cambió de look.

El nuevo look de la hija de Will Smith que no le gustó a nadie y por el que la critican

Willow, la hija de Will Smith, es una joven muy talentosa que se ha destacado como cantante, sorprendiendo a todos con su poderosa voz, y también como modelo.

Así lo deja ver y presume a través de sus redes. Sin embargo, recientemente la joven dejó ver su nuevo look, pero parece que no a muchos les gustó.

Willow publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con un look muy diferente, con unas rastas cortas y dientes de oro, un estilo que muchos raperos y cantantes del género urbano usan.

Además, llevó un blazer negro sin nada debajo, dejando ver un atrevido escote y complementó con unas cadenas plateadas.

La famosa dejó esta imagen con un enigmático mensaje “Me pregunto si ciertas especies de aves han evolucionado para tener rangos vocales en escalas o modos musicales específicos”.

A la mayoría de sus seguidores no les gustó su look y la llenaron de críticas y burlas. “Modo chimoltrufia”, “OMG que terrible se ve y poco femenina, no me gusta”, “igualita a la mamá, no sabe vestirse”, “pero qué le pasó a esta chica, se ve muy mal”, “por favor que alguien le diga que este look no le queda bien”, y “de los peores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican un look de la joven, y es que constantemente cambia su imagen y ha llevado desde rastas largas, hasta el cabello rapado, y hasta su afro que ha lucido con mucho orgullo, demostrando que es una chica versátil, a pesar de recibir ataques.