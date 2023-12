“Muy doble cara”: Naya Fácil reveló por qué no quiere ver ni en pintura a La Botota

Naya Fácil tiene historias para dar y regalar, por eso a medida que van pasando los años, vamos conociendo cada vez más anécdotas de su vida. Como la que acaba de contar con respecto al por qué no quiere ver ni en pintura a la Botota Fox, actual participante de Tierra Brava, el reality de Canal 13.

La influencer estuvo como invitada al programa de Instagram ‘Qué te lo digo’, donde reveló la razón por la cual no hará más eventos ni ningún tipo de junta con la ex Reina Guachaca.

Pasa que mientras conversaba con los periodistas del live, estos le preguntaron por su opinión de Botota. Fue ahí que Naya no demoró un segundo en decir “a la Botota la encuentro muy doble cara, porque tuvimos un encontrón una vez en su casa”.

Consternados, sus interlocutores le preguntaron qué hizo que pensara eso, a lo que la joven respondió: “La Bototaa me llamó para que me fueran a pegar, eso no se hace, y en su casa...”, lanzó ante el asombro de sus anfitriones, Paula Escobar, Luis Sandoval y Sergio Rojas.

Los periodistas le pidieron que contara el detalle de lo ocurrido y Naya prosiguió diciendo que “la Botota, en pandemia tenía un programa en YouTube y me llevó a mí de invitada. Yo tenía en ese tiempo unas enemigas y la Botota las llamó cuando yo estaba curada (ebria), para que a mí me fueran a pegar a su casa”, aseguró.

“¿Entonces hizo como una encerrona?”, le preguntaron, a lo que naya confirmó “tal cual, me hizo una encerrona siendo que yo, la primera vez que fui a un evento de ella en Fausto, no le cobré ni un peso ni nada, lo hice de buena onda, pero la gente así la verdad yo nunca más, por eso nunca me contacté con la Botota”.

Naya Fácil terminó diciendo que “hasta el día de hoy me llama”, pero no le responde, porque no la quiere ver. “A lo mejor se le olvidó”, bromearon los comunicadores.

