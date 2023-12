Pedro Pascal sigue triunfando en Hollywood: chileno fue coronado como la estrella más buscada en IMDb de 2023

El actor Pedro Pascal sigue cosechando éxitos en su carrera, y continúa consolidándose como uno de los artistas más importantes que han nacido en nuestro país. Él tuvo importantes papeles este 2023 como en la serie de HBO, “The Last of Us” y un protagónico en el corto de Pedro Almodóvar, “Qué extraña vida”.

A propósito de su año avasallador, el prestigioso sitio web de películas y series, Internet Movie Database (IMDb), coronó a Pascal como la estrella más buscada en dicho portal de internet.

Al chileno lo siguen colegas como Mary Elizabeth Winstead, Ana de Armas, Jenna Ortega y Bella Ramsey, con quien compartió pantalla en la mencionada serie.

Durante esta semana, más buenas noticias han salido sobre la carrera de Pedro Pascal como el estreno de su filme “Freaky Tales” en el prestigioso Festival de cine de Sundance. De igual forma, el chileno fue nominado en los Critic’s Choice TV Awards como Mejor Actor de serie dramática por su trabajo en “The Last of Us”.