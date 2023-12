¿Será el indicado?: Vesta Lugg reveló que tuvo una cita con un pretendiente internacional que viajó para salir con ella

La cantante Vesta Lugg le está abriendo las puertas al amor nuevamente. En un video que subió a sus redes sociales, la influencer dio a conocer que tendrá una cita con un nuevo pretendiente que voló a Chile sólo para verla.

“Sigo creyendo en el amor, a pesar de que me comí un pastel, es hora de subir de nivel”, declaró mientras mostraba sus aros en forma de corazón.

“Me vienen a ver de otro país para esta cita, ¿me pueden creer? Estoy muy acostumbrada a yo viajar para ver a la persona que yo quiero ver, y no estoy acostumbrada que me vayan a ver a mí”, se sinceró la cantante.

¿Cómo lo conoció?

Sobre cómo conoció a su nuevo galán, ella dijo que se lo presentó un amigo productor musical. “Nos conocimos en el estudio y ahora me viene a ver. Lo que más me gusta es que tiene dos perros adoptados. Me gusta, es un criterio importante para mi que prefieran adoptar que comprar perros”, contó.

Con respecto a los detalles de su cita, ella aseguró sólo saber que ésta será en un restaurante. “Él armó toda la cita. Normalmente yo hago todas las citas, armo, programo, mando agenda, Google Calendar, pero esto lo armó todo él”, cerró.