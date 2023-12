“Si él acepta...”: Raimundo Cerda se la juega con enfrentar a exGran Hermano en Noche de Combos

El próximo 10 de febrero diversos influencer, actores y youtubers se subirán a un ring con guantes de boxeo, bucales y cabezales para enfrentarse en un duelo de tres round, de tres minutos cada uno, con su oponente, en el evento Noche de Combos que se realizará en el Teatro Caupolicán.

Sin embargo, mientras todos ya tienen listos a sus rivales, como por ejemplo Max Cabezón contra el actor Raimundo Alcalde, el exintegrante de Gran Hermano Raimundo Cerda aún no encuentra oponente, puesto que se bajaron los dos adversarios que estaban considerados.

“Estamos buscando el rival que todavía no aparece. Me habría gustado el Shelao (Cristóbal Álvarez), pero no me quiso aceptar, así que ahí estamos esperando otro contrincante”, señaló a Publimetro durante la gala final de Gran Hermano, donde Constanza Capelli se coronó como la flamante ganadora.

Respecto a si le gustaría pelear contra Jorge Aldoney, de quien se sabe que es un asiduo practicante del boxeo, Rai confesó que sí le gustaría.

“Si él acepta, feliz también”, reveló.

¿Qué dijo Jorge?

Sobre la posible propuesta, Jorge Aldoney no quiso manifestarse, aunque dejó entrever que algo se trae entre manos.

“No puedo dar ningún adelanto sobre esa información. No puedo dar ningún adelanto, te la dejo ahí”, señaló.

De igual forma, aprovechó de enviar un mensaje a los seguidores de Constanza Capelli para bajar las revoluciones.

“Espero que a Raimundo no lo sigan pifiando. El juego ya terminó, creo que no es justo”, sentenció.

Jorge Aldoney Captura Gran Hermano

Shelao respondió

El exchico reality, Cristóbal Álvarez, Shelao, también se refirió al encuentro e indicó por qué no se concretó. Fue a través de Tik Tok que respondió a un seguidor lo motivos que llevaron a que no se formalizara el duelo.

“No, que huevean, no voy a pelear”. Además, reveló que le molestó que Raimundo le hiciera la desconocida y asegurara que no lo conoce, a pesar que en el mismo reality dijo que habían entrenado juntos.