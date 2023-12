Sin nada de Iorana: Tamara Acosta denuncia que funcionario PDI no dejó viajar a su hija a Isla de Pascua

La actriz nacional Tamara Acosta, contó en su cuenta de Instagram que tuvo problemas para viajar con su hija a Isla de Pascua. Finalmente, no la dejaron subir al avión.

“Estoy en la maravillosa Isla de Pascua, vuelvo después de mucho tiempo, tengo hermosos recuerdos de esta Isla, venía con mi hija, mi ilusión era mostrarle las maravillas de este lugar y transmitirle mis bellos recuerdos”, comenzó contando.

Precisó que “lamentablemente un funcionario de policía no la dejó viajar, a pesar de tener su certificado de nacimiento ( con el que hemos viajado muchas veces) y estar con sus dos padres , apelamos al criterio, al sentido común, pero nada finalmente mi pequeña no viajó, yo me vine (tenía que trabajar) con el corazón en la mano. Gracias a los que empatizan”.

De inmediato sus seguidores le dejaron mensajes contando sus propias experiencias: “El famoso tema de la cédula de identidad, que descriterio más grande si va con ambos padres y tiene. El certificado de nacimiento”‍; “a nosotros nos pasó algo similar en julio de este año ,no pudimos viajar ,porque mi nieta, tenía la cédula de identidad vencida por 2 días, a pesar de tener certificado de nacimiento vigente, no pudimos viajar”; “Pero como!!! Estamos dentro de Chile!!! Comp es posible, nosotros tambien hemos viajado con nuestra hija y jamas nos han puesto problemas! Bien descriteriado el policia”.