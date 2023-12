“Socios de la parrilla” recibirá a dos grandes actores Rodrigo Muñoz y Rodrigo Bastías: recordarán al fallecido Tomás Vidiella

Este sábado, en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán en su quincho a dos grandes talentos del teatro, la creación y la actuación nacional: Rodrigo Muñoz y Rodrigo Bastidas.

Ambos artistas son amigos y compañeros de trabajo, y se conocen desde que Bastidas fue profesor de Muñoz en la Escuela de Teatro. Hoy trabajan, junto a Fernando Larraín, en la obra que está en cartelera “Tres espermios desobedientes sin permiso de la mamá”, éxito de taquilla que está escrita y dirigida por el actor que personificó a “Armando Mercader” en “Machos”.

En “Socios de la parrilla” harán un recorrido por la vida profesional de ambos actores, desde sus inicios en televisión y en el teatro nacional hasta las películas que ambos han realizado y también protagonizado. En el caso de Bastidas “Lokas” y “Consuegros”, entre otras; y Muñoz, el exitoso filme “Papá al rescate”.

En tanto, conversarán sobre las obras de teatro que han dado relevancia a los actores de gran trayectoria, como Héctor Noguera, Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer y Gaby Hernández, por mencionar a algunos.

“Viejos de mierda”

En relación a “Viejos de mierda”, obra creada entre Jaime Vadell y Rodrigo Bastidas, este último manifestará que “queríamos una obra con personajes empoderados y lo bueno es que tiene actores de mucha edad transformados en estrellas, uno de mis motivos de mayor orgullo”.

Asimismo, desclasificará de manera categórica que “Viejos de mierda, que tuvo cuatro años de gran éxito, no se volverá a estrenar: “Cuando murió Tomás Vidiella yo dije ‘esta obra no se hace más’, para mí Tomás era un gran amigo y lo echo mucho de menos”.

“Nosotros nos juntábamos a almorzar con Javier y Tomás cada tres semanas. Para mí ha sido dolorosa la muerte de Tomás y no haría ‘Viejos de mierda’ bajo ningún motivo, menos reemplazándolo”, agregará.

“Creo que hay cosas que tenemos que respetar, no es llegar y reemplazar a una persona, y menos a Tomás, no lo reemplazaría por nadie, aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan. ‘Viejos de mierda’, el original con Coco, con Jaime y con Tomás era ese y si Tomás no está, no se hace más, porque no tiene sentido”, comentará un emocionado Bastidas.