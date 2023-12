Como Netflix: Disney Plus podría tener juegos en el futuro

La competencia entre las compañías de streaming es de las más vivas en la industria, actualmente. Cuando las huelgas de guionistas y actores se suscitaron a mediados de este año, quedo claro que el poderío de las plataformas de streaming era relevante y, además, estaba para quedarse.

Ante esta gran demanda, gigantes como Netflix se han tenido que reinventar de muchas formas para seguir garantizando mantenerse a la vanguardia del entretenimiento. Y para esto, la compañía de la N roja impartió una modalidad de videojuegos en su plataforma para los dispositivos móviles; algo que ahora Disney+ buscará emular para el 2024.

Disney tendrá grandes innovaciones para el año que viene

De acuerdo con Variety, Rita Ferro, la presidenta de ventas de publicidad de Disney, adelantó que hay innovaciones que estarán llegando a Disney Plus próximamente. El medio asegura que se trata de experiencias de compra y videojuegos.

Sin embargo, no quedó claro todavía si habrá manera de colocar productos, como al estilo Amazon, y de si se desarrollarán juegos de tipo móvil disponibles en el propio sitio web.

La medida llega a ya un buen rato desde que la plataforma lanzó, en Estados Unidos, un plan con publicidad a menor costo para el público. Se espera que este tipo de suscripción se empiece a expandir a Europa y eventualmente a América Latina. De momento, lo único que se sabe es que habrá una presentación en la que se realizarán este tipo de anuncios el próximo 10 de enero en Las Vegas, Nevada.

En taquilla, 2023 no ha sido un gran año para Disney, puesto que ninguno de los títulos que estrenaron logró sorprender y rebasar las expectativas. Sin embargo, Disney+ podría tener un cierre de año fuerte, gracias al estreno, este 20 de diciembre, de la anticipadísima Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Además, dos días después, también lanzará la segunda temporada de What If...?, título animado de Marvel que en el pasado resultó tanto del gusto del público como de la crítica.