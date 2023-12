Cony Capelli habló de los calvarios del ballet: “Para arruinar tus pies, te ponen vidrio molido en las puntas”

En “Podemos Hablar”, la bailarina y ganadora de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, habló de los aspectos rudos de sus años como bailarina de ballet, disciplina que practicó por 12 años en su infancia. Estos episodios están marcados por el bullying de sus compañeros, maestros y los daños físicos que le trajo esta arte.

“Yo tenía que salir a bailar, salir a una función. Yo era como la protagonista de ese ballet, iba a salir y de repente me voy a poner mi traje y estaba roto, me lo habían cortado las propias compañeras. Verídico. Yo tenía que salir al escenario y veo mi traje todo roto, me lo pongo y salgo igual, obviamente”, partió contando

“A lo que el maestro dice ‘Bueno, tendrías que haber estado más atenta’. Te enseñan a ser muy competitiva. Es por eso también que lo deje, porque yo soy súper sensible. Tenía una clase, yo lloraba y me echaban de la clase porque lloraba”, añadió la bailarina.

“Me empezó a salir carne viva”

De igual forma, Cony relató cómo esta disciplina afectó su cuerpo. “A mi maestro no le gustaban mis orejas. Estoy operada porque fue un trauma. Yo las tenía, así como Dumbito, las tenía así y como me daba tanto temor no agradarle, con la gotita me empecé a pegar las orejas”, confesó Capelli.

“Llegó un punto en que me empezó a salir carne viva, si eso te quema, me salía sangre, era súper fuerte, tuve que recuperarme harto tiempo, como 1 año tuve que tener recuperación médica. Gracias a Dios ahora trabajo, me va bien, me pude operar, así que ya no es mi trauma”, continuó.

“Para arruinar tus pies, te ponen vidrio molido en las puntas, entonces, cuando tú te las vas a poner y te subes, te cortas y quedas inhabilitada. Es satánico. Era heavy. Me ponían encendedor debajo de las piernas para que no las bajara o con una aguja nos hacían así para que levantáramos más las piernas”, cerró Constanza Capelli.