“Esto te va a pasar siempre”: Jordi Castell reveló el peor bochorno que vivió con expareja tras arruinarle una propuesta matrimonial

Jordi Castell revelará esta noche, en el programa “Podemos hablar”, de CHV, uno de los mayores bochornos que ha sufrido con una de sus parejas, hace casi una década, cuando sin proponérselo arruinó una propuesta matrimonial.

El fotógrafo, que estará entre las seis figuras invitadas al estelar conducido por Jean Philippe Cretton, donde también participarán las tres finalistas de “Gran Hermano”, Cony, Jeniffer y Scarlette; la cantante Karen Bejarano, y el comediante Iván Arenas, provocará las risas en el estudio al detallar el particular episodio que, encima, padeció en Estados Unidos.

El bochorno de Jordi Castell

“De partida, fue todo en inglés porque fue en Chicago, fue en un restaurante súper pituco, vietnamita, que hay en un barrio muy lindo de Chicago”, inició Jordi, quien según pudo averiguar publimetro.cl, aclarará que este tipo de imprevistos le son muy frecuentes.

“Yo andaba con mi pinche, en plan tercera o cuarta cita, cuando estás medio pinchando y mirándote, como viendo cómo lo miras para ver si le gustas o no. Todo esto en inglés, igual tenía un mérito especial. Llegamos a la terraza que se llamaba ‘Pin Pon’ y la garzona era un trans, año 2015″, continuó.

“Y ahora, éste”: tremendo troleo de Raquel Argandoña a Jordi Castell por sincerar nueva relación amorosa

“Estábamos sentados, felices, en una terraza, al lado había una pareja y yo conversando, estoy explicando algo, y no sé cómo, el tenedor agarra la copa; te juro por mis cuatro animales, la copa saltó en el aire a la mesa de al lado, se revienta en la mitad de la mesa”, explicó Castell, quien tras ello decidió intervenir para evitar que el incidente pasara a mayores, sin saber que su acción la arruinaría la propuesta a su pareja de aquella época.

“Me siento con menor autoridad de juzgar a nadie”: Jordi Castell compartió profundas reflexiones por su viaje físico y espiritual a la India

“Ahí yo dije ‘cagué, me voy preso’, porque los gringos son paranoicos, creen que uno puede ser de Afganistán. Le digo a mi pinche ‘espérame’, esto fue un accidente. Fui a la mesa, les dije ‘perdónenme’. La mina histérica, gritando. Le dije al garzón ‘todo lo que ellos consuman lo pago yo, la cuenta es mía’. Y ahí me dice ‘lo que tú no sabes es que has arruinado un momento muy especial’, y me muestra la caja del anillo”, contó.

“Después vuelvo a la mesa y mi pinche me dice ‘esto no está pasando, esto no es real’. Acostúmbrate porque esto te va a pasar siempre. Desde que nací que soy así”, finalizó.

“No puedo sentirme superior”: Jordi Castell compartió un reflexivo mensaje sobre el consumo de carne tras encuentro con un toro

El consejo estético-sexual de Jordi Castell: “Uno corta el pasto para que el árbol se vea mucho más grande”