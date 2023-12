Fabio Agostini sigue furioso con Miguelito después de que se fue de tarro: lo acusó de falso y envidioso

La ida de tarro de Miguelito sigue teniendo repercusiones en la casa de “Tierra Brava”, y aparentemente significó el quiebre definitivo de su amistad con Fabio Agostini. El comediante peruano relató lo vivido en la fiesta electrónica a la que fueron, y le reveló a Pamela Díaz que el español se juntó con su expareja.

“Miguelito es un zorro, ya ni me río porque me quiere perjudicar a mí”, partió señalando el español en una conversación con Arturo Longton y Uriel sobre el cahuín que inició el exintegrante de “Morandé”.

“Va como con malicia, para que a ella le moleste y nos peleemos (...) Lo está haciendo para joder, hermano”, dijo Fabio evidentemente molesto, quien recalcó que Miguelito no se ha acercado a él para hablar de lo sucedido.

“Son comentarios de picón”, aseguró Fabio, quien cree que lo quiere dejar mal. “Yo podría haber dicho que andaba de baboso al lado de todas las mujeres y como loco en la fiesta, y me quedé calladito, para no cagarlo en frente de todo el mundo”, sostuvo.

Lee más: “Lo voy a mandar a la mie...”: Fabio Agostini se enfureció con Miguelito tras enterarse de su traición

“No tiene huevos”

Luego, hablando con Pamela, Fabio le confesó que últimamente anda de mal ánimo por lo de Miguelito. “No me ha hablado, no quiero hablar con él. No tiene huevos de asumir que la cagó y me tiene envidia y lo hace de picado, que esa es la verdad”, comentó.

“Me molesta que sea tan falso, me molesta la gente falsa, no lo quiero cerca de mí (...) Yo he sido súper buena onda con él. Yo siempre lo intento subir y él me intenta bajar a mis espaldas”, le dijo el español.

“No es algo tan grave. Yo creo que lo que pasa es que ustedes no son amigos”, teorizó Pamela.