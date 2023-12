”Fue una pesadilla”, Don Francisco habló sobre su problema de insomnio

El famoso presentador de televisión Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, se confesó con su público al contar la “pesadilla” que vivió tras olvidar las pastillas que toma para dormir, ya que sufre de insomnio.

A través de sus redes sociales, el afamado conductor contó que el pasado 26 de noviembre tuvo que viajar desde Miami, donde vive, hasta San Antonio Texas, a donde lo invitaron para conocer el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT). Emprendió el viaje, pero al llegar al hotel se dio cuenta de que había olvidado su medicina. Fue allí, cuando comenzó el “calvario”.

Don Francisco compartió su experiencia en un artículo que tituló ‘Algo anda mal, una noche de insomnio’, y el cual publicó en sus redes.

“Les comparto este artículo, que nace de una verdadera pesadilla que viví en un reciente viaje a San Antonio, Texas, luego de olvidar mi medicamento para el insomnio recetado por mi médico. Por si a ustedes algún día les pasa lo mismo, puede servirles”, escribió.

Don Francisco Gentileza: Teletón

Comenzó relatando que “no sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana (del día siguiente)”.

Prosiguió: “En mis 83 años de vida, jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche… Les confieso que fue desesperante. No hubo forma de dormir”.

La odisea

El medicamento sólo lo podía comprar con prescripción médica, así que lo primero que hizo al amanecer fue llamar a su médico, pero él le explicó que no estaba autorizado para recetar fuera de Florida. Fue allí cuando comenzó a gestionar de distintas formas, porque se resistía a pasar otra noche en vela.

Don Francisco se enfrentó a toda una odisea para poder adquirir su medicamento, hasta que finalmente pudo obtener una receta para poder dormir. Tras todo lo que pasó, él como comunicador, concluyó que definitivamente “algo anda mal” con el sistema de salud de Estados Unidos, ya que no puede ser que una persona enfrenta hasta lo imposible para poder tomarse una medicina por su bien.

“A todos los que viajamos nos puede pasar que por alguna razón tenemos que quedarnos más tiempo del planificado en un lugar lejos de nuestra casa y nos falta la dosis de algún medicamento con receta retenida imprescindible para mejorar dólares o inducir el sueño. Algo anda mal y me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos”, concluyó Don Francisco.