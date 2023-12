Jordi Castell reveló desconocido vínculo con la Pincoya: “Me ayudó a sacar no sé si un conjuro o maleficio”

Las tres finalistas de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, Scarlette Gálvez y Jennifer Galvarini, estarán presentes en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, el cual se emitirá esta noche por las pantallas de Chilevisión.

Junto a ellas, estarán presentes Iván Arenas, Karen Bejarano, y Jordi Castell, quien ya tenía un vínculo con la mujer chilota que se llevó el tercer lugar del reality, del cual hablaron en este programa.

“Con la Pincoya nos conocemos hace años, cuando recién volví me tocó hacer un live con la Pincoya, en esa época ya era muy conocida en la isla”, partió revelando el fotógrafo.

Las brujas de lana

“La Pincoya me ayudó a sacar no sé si un conjuro o maleficio, pero me llevó una bruja tejida, me dijo que la guardara en algún lugar, la guardé y de ahí todo ha sido prosperidad”, continuó

“Me dijo que rezara, le hice caso y hasta ahora me resulta. Yo en la Isla creo harto, en la energía, en la espiritualidad en la Isla”, señaló Jordi Castell.

Jennifer ahondó en esta creencia, la cual evidenció durante su paso por el reality. “Yo a la casa de Gran Hermano llevé a mis brujas. Una se la regalé a la cantante urbana Nicki Nicole, llevé dos, y la otra me ha acompañado hasta este momento. Son protectoras”, señaló Pincoya.