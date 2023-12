Junior Playboy sigue toreando a Arturo Longton en “Tierra Brava”: utilizó sus productos personales

Arturo Longton se sumó a uno más en la lista de enemigos de Junior Playboy en el reality “Tierra Brava”. El chico reality salido de “40 ó 20″ se ha caracterizado por provocar a sus compañeros, especialmente al utilizar los productos personales de sus colegas.

Junior habría utilizado el tinte de Arturo para teñirse la barba, la cual terminó muy delineada de un color negro profundo. Botota Fox fue a comentarle esta situación a Pamela Díaz y Fabio Agostini, dos de los amigos más cercanos dentro del reality de “La Leyenda”.

En efecto, Junior se metió previamente en las cosas de Arturo Longton, le robó su pintura negra y se tiñó la barba con ella, cambiando por completo su look, mientras Angélica Sepúlveda y Nicole Block conversaban en la pieza.

“Longton no sabe que sacó sus productos, yo le voy a decir, es mi amigo, tengo que decirle (...) Yo no me puedo quedar callada. Es un polvo de pelo que tenía guardado en su neceser, este hueón se la fue a sacar. Se la usó toda, capaz que ya ni siquiera le quede”, señaló Pamela. Hasta el momento no se han visto las consecuencias de esto.