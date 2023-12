Karol G reveló la razón por la que no confirma su relación con Feid

Karol G sigue escalando niveles que se pierden de vista y es que cada tema que saca se convierte en un imparable hit lo que la ha llevado a convertirse en una de las favoritas del público y conseguir cifras avasallantes de reproducciones y ventas.

La colombiana es el rostro de la portada de la más reciente edición de Billboard la cual vino acompañada de una entrevista en la que ‘La Bichota’ reveló varias situaciones de su vida, como sus inicios y éxitos que han marcado un antes y un después dentro de su carrera musical.

Pero uno de los temas fue las relaciones personales, sobre lo que dijo los motivos por lo que prefiere mantenerlas al margen, ya que prefiere conservarlas para ella y de esa forma poder cuidarlas.

“Mis relaciones personales he aprendido mucho en el camino y siento que la gente idealiza mucho las relaciones de las celebridades. Y son una relación normal como cualquier persona que está grabando o haciendo unas fotos, o lo que sea. No todas las relaciones se acaban por cosas malas o en malos términos o por infidelidades. Es difícil a veces tener una relación y querer conservarla privada cuando, pues somos figuras públicas, salimos a la calle, nos ven, pero en lo que más pueda creo que hay cosas que quiero empezar a conservar más para mí, porque creo que es una forma de cuidarlas” — Karol G

Pese a que no dijo nombre calificó como una bendición tener a una persona que se desenvuelve en su mismo medio y puede entender a exactitud las faltas de tiempo o los compromisos que se interponen para compartir así sea una llamada telefónica.

“Entonces es una bendición para mí tener a una persona que entiende que a veces no tengo mucho tiempo o estoy ocupada en una entrevista y no puedo contestar una llamada o a veces tengo un día entero en serio en el que no cojo ni el teléfono y no puedo responder y en vez decir qué estabas haciendo, entiende perfectamente que estaba haciendo y pues eso hace perfectamente que una relación que tenga a pesar de lo que hago, sea más duradera o más tranquila, o sea más especial”, reveló Karol G

karol g con feid de la mano en el mañana sera bonito fest en medellin, revivió el amor#MSBFest

pic.twitter.com/zKiO7D9X9S — Juan David Rojas (@juandavidrrz) December 3, 2023

Es de recordar que Karol G y Feid se han dado muestras de cariño en público y pese a que nunca han confirmado tener una relación sentimental sus seguidores sí lo aseguran. Una de las más notorias fue cuando lo invitó a subir al escenario del Atanasio Girardot durante sus presentaciones en Medellín cuando los presentes al ver la química entre ambos les pedían un beso ante todos.